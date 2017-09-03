KEPÇE OPERATÖRÜ ŞANS ESERİ BULDU: TABUTU AÇANLAR DONDU KALDI
Çin'de bir inşaat alanında toprağı kazan kepçe operatörü şans eseri en az yüz yıllık bir tabut buldu. Tabutun içinden ise oldukça iyi durumda hatta giysileri bile üzerinde duran bir erkek cesedi bulundu.
EN AZ 100 EN FAZLA 600 YILLIK
Çin'in Hunan eyaletinde bir inşaat alanında çalışanlar oldukça tuhaf bir olayla karşı karşıya kaldı. Kepçe operatörü kazdığı bir toprağın altında tabut buldu. Cesedin en az bir asır en çok 600 yıllık olabileceği belirtiliyor.
HANEDAN ÜYESİ OLABİLİR
En az 100 yıl kadar öncesine ait olduğu belirlenen tabutun içinden oldukça iyi durumda olan bir erkek cesedi çıktı.Cesedin 1368 ile 1644 yılları arasında hüküm süren Ming ya da 1644 ile 1912 yılları arasında hükümdar olan Qing hanedanlarından birini üyesi olduğu düşünülüyor.
Erkek cesedinin en az 100 yaşında olduğu belirtiliyor. Hanedanın simgesi giysileriyle gömülen adamın hem kıyafetleri neredeyse hiç zarar görmemiş.
Ceset ise onca zamana rağmen oldukça iyi durumda. Uzmanlar henüz cesdin bozulmamış olmasının sebebini bilmiyor.
Kaynak: haberinburada
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