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Kerimcan Durmaz: Ayda Ne Kadar Kazandığımı Ben Bile Bilmiyorum

KERİMCAN DURMAZ: AYDA NE KADAR KAZANDIĞIMI BEN BİLE BİLMİYORUM

Haftalık 125 milyon profil görüntülenmesiyle Instagram'da dünya sıralamasına giren Kerimcan Durmaz, ayda kazandığı paranın hesabını bile tutamıyor.

Tarih : 23 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Kerimcan Durmaz: Ayda Ne Kadar Kazandığımı Ben Bile Bilmiyorum(7/10)3

Sosyal medya fenomenliğinin kitabını yazan Kerimcan Durmaz, Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kısa sürede büyük mesafe kateden Kerimcan Durmaz, "Ayda ne kadar kazanıyorsun?" sorusuna "Ayda ne kadar kazandığımı ben bile bilmiyorum artık. Bir yerden sonra saymayı bıraktım" cevabını verdi.

İşte Kerimcan Durmaz'ın açıklamalarından satırbaşları;

- 5 kişilik bir aileyiz. İki ablam var, birbirimize aşığız.

- En sevdiğim oyuncağım Barbie bebekti. Onun saçlarını keserdim, styling yapardım.

- Babamın balık restoranı vardı. Maddi olarak rahattık. Her zaman cebime harçlığımı koyardı ama o para hayal ediiği hayatı yaşamam için yetersizdi. Baba parası harcarken iki kere düşünüyorsun, kendi paranı düşünmeden harcayabiliyorsun.

- Ayda ne kadar kazandığımı ben bile bilmiyorum artık. Bir yerden sonra saymayı bıraktım!

- İyi gezmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum. Onlara çok para gidiyor ama akıllandım artık ev alıyorum.

- Akrep burcuyum. Çok kıskancım. Sevgilimin Instagram'ı olamaz. Olmasına engel olamıyorusam da benim telefonumda da açık olması lazım.

- Çok hoşlanırsam aldatmam. Ayrıldığımda da asla dost kalamam hemen düşman olurum. İlişki tamamen biter.

- Kim Kardashian'ın şaşaalı hayatını çok seviyorum. Hep öyle bir hayatım olsun istedim. Yatlar, katlar, alışveriş, para... Çok şükür yavaş yavaş hepsini gerçekleştiriyorum.

- Besmelesiz sokağa çıkmam. Ayetel Kürsi'siz sahneye çıkmam. Hep boynumdadır. Bu Allah ile benim aramda. Müslümanım elhamdürillah.

- Mümkünse her yerimi sigortalatmak isterim. Ama ille de bir yerimi seçmem gerekiyorsa bacaklarım ve gözlerim...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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