KERKÜK'TE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Tartışmaların gölgesinde bağımsızlık referandumuna giden Kuzey Irak'ta olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Tartışmaların gölgesinde bağımsızlık referandumuna giden Kuzey Irak'ta olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.
KERKÜK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Bağımsızlık referandumu için halkın sandık başına gittiği Kerkük'te, valilik gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Kerkük Valiliği, referandumda oy verme işleminin son bulmasının ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
YASAK YALNIZCA ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde araçla trafiğe çıkılmasının yasaklandığını ifade etti.
Kamil, bu yasağın yayaları kapsamadığını belirterek, isteyen kent sakinlerinin sokağa çıkabileceğini söyledi.
Böylesi bir kararın neden alındığına da değinen Kamil, tartışmalı referandumun bitmesinden sonra olası bir provokasyonun önüne geçilmesi için araçların trafiğe çıkmasının saat 16.00'dan sonra yasaklandığını ve yarın sabah saatlerine kadar bunun geçerli olduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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