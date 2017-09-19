KERKÜK'TE GERGİNLİK!TÜRKMEN PARTİSİ'NE YAPILAN SALDIRIDA BİR SALDIRGAN ÖLDÜ
Irak'ın Kerkük kentinde, akşam saatlerinde Türkmen Milliyetçi Hareketi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
"SİLAHLI PEŞMERGELER SALDIRDI"
AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Bir grup silahlı Kürt Peşmerge, Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin önünden geçerken silahlı saldırıda bulundu. Parti binasında bulunan Türkmen güvenlik unsurları da saldırganlara karşılık verince bir süre çatışma yaşandı." dedi.
Salihi, "Kerkük'te durum kritik." ifadesini kullandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI
Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, "Saldırıda Kürtçe konuşan bir saldırgan öldü, 2 kişi de yaralandı." bilgisini paylaştı.
Beyatlı, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemlerle Kerkük'te fitne çıkarılmak isteniyor." dedi.
Kaynak: haberinburada
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