Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan Saki, ilk UFC maçında Luis Henrique ile karşılaştı. Saki, Brezilyalı rakibini ilk raundda nakavt ederek turnuvaya bomba gibi giriş yaptı.

GÖKHAN SAKİ KİMDİR?

Gökhan Saki, 8 Ekim 1983 tarihinde Hollanda'nın Schiedam şehrinde doğdu. Türkiye ve Hollanda vatandaşı olan Gökhan Saki, 10 yaşındayken Muay Thai sporuna başladı ve 2008'de Tokya'da düzenlenen Dünya K-1 Grand Prix şampiyonasında yarı finale kadar yükselmeyi başardı.

TÜRKİYE ADINA MAÇA ÇIKIYOR

Kariyerinde Hollanda'da yetişen ve kendini ağırlıklı olarak Kick-Boks'ta geliştiren Gökhan Saki, Türkiye adına müsabakalara çıkmaktadır. Son olarak Türkiye'yi 2010 yılındaki K-1 Grand Prix şampiyonasında temsil etmiş ve oldukça iyi olan performansıyla da turnuvayı takip edenlerin takdirini kazanmıştır.

Kaynak: haberinburada