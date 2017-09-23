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Kick Boksçu Gökhan Saki, İlk UFC Maçında Brezilyalı Rakibini Bayılttı

KİCK BOKSÇU GÖKHAN SAKİ, İLK UFC MAÇINDA BREZİLYALI RAKİBİNİ BAYILTTI

Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan Saki, ilk UFC maçında Brezilyalı rakibi Henrique'yi ilk raundda nakavt etti.

Tarih : 23 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Kick Boksçu Gökhan Saki, İlk Ufc Maçında Brezilyalı Rakibini Bayılttı(6/10)2

Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan Saki, ilk UFC maçında Luis Henrique ile karşılaştı. Saki, Brezilyalı rakibini ilk raundda nakavt ederek turnuvaya bomba gibi giriş yaptı.

GÖKHAN SAKİ KİMDİR?

Gökhan Saki, 8 Ekim 1983 tarihinde Hollanda'nın Schiedam şehrinde doğdu. Türkiye ve Hollanda vatandaşı olan Gökhan Saki, 10 yaşındayken Muay Thai sporuna başladı ve 2008'de Tokya'da düzenlenen Dünya K-1 Grand Prix şampiyonasında yarı finale kadar yükselmeyi başardı.

TÜRKİYE ADINA MAÇA ÇIKIYOR

Kariyerinde Hollanda'da yetişen ve kendini ağırlıklı olarak Kick-Boks'ta geliştiren Gökhan Saki, Türkiye adına müsabakalara çıkmaktadır. Son olarak Türkiye'yi 2010 yılındaki K-1 Grand Prix şampiyonasında temsil etmiş ve oldukça iyi olan performansıyla da turnuvayı takip edenlerin takdirini kazanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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