Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bombalı araçla yapılan saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 10 yaşlarında bir çocuk olduğu belirtilirken, ölen kişinin saldırgan olduğu belirlendi.

ARAÇ GÜRCİSTAN PLAKALI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞAN BİR ÇEÇEN

Ölen adamın Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri olduğu belirtildi. Kyiv Post'un haberine göre Mahauri, Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna hükümetinin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi.

2012'DE TÜRKİYE'DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bugün yaşanan patlamada hayatını kaybeden Çeçen uyruklu Timur Mahauri'nin, 2012 yılında İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Kiev'in merkezinde bugün Arena City eğlence merkezinin yakınlarında patlayan otomobilin içinde hayatını kaybeden Timur Mahauri, 2012 yılında İstanbul'da havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi.

ŞAMİL BASAYEV CİNAYETİNDE DE ŞÜPHELİ

Mahauri'nin, Çeçen isyancılarının lideri Doku Umarov'un yandaşlarına yönelik yapılan suikastların zanlısı olarak yakalandığı kaydedildi.

Mahauri'nin, Çeçen komutan Şamil Basayev'in öldürülmesi olayıyla da bağlantılı olduğundan şüphelenildiği belirtiliyor.

Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri, Ukrayna basınına göre Ukrayna'nın doğusunda hükümetin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi.

Kaynak: haberinburada