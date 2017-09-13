KILDAN SEBEPLE HERKESİN BEKLEDİĞİ MAÇI KAÇIRDI
Son şampiyon unvanıyla katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını bugün APOEL'e karşı oynayacak olan Real Madrid'in genç yıldızı Marco Asensio, ilginç bir sebepten dolayı bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
ÇORABINI YUKARI ÇEKEMİYOR
Maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eflatun-beyazlıların teknik direktörü Zinedine Zidane, 21 yaşındaki öğrencisinin bacağında meydana gelen kıl dönmesi sebebiyle kadroda yer alamayacağını duyurdu. Zidane, Asensio'nun antrenmanlara çıkabilmesine rağmen maçta giyilen çorabı yukarı çekmesini önleyen bir yarasının olduğunu söyledi.
ENFEKSİYON KAPTI
Yıldız oyuncunun maçı kaçırmasına sebep olan yaranın, bacaklarını tıraş ettikten sonra gözeneklerin enfeksiyon kapması nedeniyle oluştuğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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