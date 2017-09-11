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KILIÇDAROĞLU, AYM BAŞKANI'NA SAHİP ÇIKTI: UZUN SÜRELİ EĞİLMEDİ!


Kılıçdaroğlu, AYM Başkanı'na Sahip Çıktı: Uzun Süreli Eğilmedi!
Tarih : 11 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Aym Başkanı'na Sahip Çıktı: Uzun Süreli Eğilmedi!(7/10)3

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı. İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı İHA iddiası hakkında ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek, "Olayın aydınlatılması gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos töreninde çekilen fotoğrafı nedeniyle eleştirilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a da sahip çıktı.

"OLAYIN AYDINLATILMASI LAZIM"

CHP'li Tanrıkulu'nun "silahlı İHA'larla siviller vuruldu" iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu "Bizim isteğimiz şu, bunu Sezgin Tanrıkulu üzerinden özel suçlama alanı yapmadan, olayın sağlıklı ve sağduyulu aydınlatılması. Biz de onu istiyoruz. Aydınlatılsın, teröristse çıkarlar belgesini koyarlar" dedi.

"UZUN SÜRELİ EĞİLME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Beştepe'deki 30 Ağustos Tebrigat Töreni'nde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıktıktan sonra çekilen fotoğrafı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Arslan'a haksızlık edildiğini ifade ederek, "Ben o görüntüyü izledim. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o görüntülerde uzun süreli eğilmesi söz konusu değil. O nedenle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı radikal bir dille eleştirmek haksızlık olur" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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