Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada tutuklanan milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinde ziyaret etti.

Ziyarete Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri Lale Karabıyık, Onursan Adıgüzel ve Bihlun Tamayligil yer aldı.

"ÜZERİNDE ADALET YAZAN SARAYLARDA ADALET VERİLMİYOR"

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milletvekilimiz Enis Beyi ziyaret ettim. Morali yerinde. Anılarını yazıyor. Üzülerek ifade edeyim, üzerinde adalet yazan saraylarda adalet verilmiyor."

"İNSANLAR HAKSIZ YERE SUÇLANIP HAPSE ATILIYORLAR"

"Hiçbir günahı olmayan, haksız yere suçlanan insanların hapse atılması, toplum vicdanında derin yaralar açar. Enis Bey uzun yıllar gazetecilik yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamları var. Morali yerinde. Umarız kısa süre içinde tahliye olur. Alınan karar çok ağır, hukuk ve adaletle bağdaşmayan bir karar. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

"HUKUKSUZLUĞA UĞRAYAN HERKESE ADALETİN GELMESİNİ DİLİYORUM"

Daha sonra kısa bir açıklama yapan Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ise "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini dilerim. Çok güzel geçti. Enis'in morali çok iyi. Hukuksuzluğa uğrayan herkese bir an önce hukukun uygulanması, adaletin gelmesi, tarafsız, bağımsız bir yargının kurulmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan ayrıldı.

Kaynak: haberinburada