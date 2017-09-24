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KILIÇDAROĞLU KASKET TAKIP, MUHALİFİ MUHARREM İNCE'NİN OĞLU'NUN DÜĞÜNE KATILDI


Kılıçdaroğlu Kasket Takıp, Muhalifi Muharrem İnce'nin Oğlu'nun Düğüne Katıldı
Tarih : 24 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Kasket Takıp, Muhalifi Muharrem İnce'nin Oğlu'nun Düğüne Katıldı(6/10)2

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen düğününe katıldı. Düğünde CHP lideri yörede sıkça kullanılan kasket taktı.

KÖY DÜĞÜNÜ İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ

CHP eski Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil (Işıklar) İnce, Silivri'de gerçekleşen nikahın ardından Yalova'nın Elmalık köyünde gerçekleştirilen köy düğünü ile dünyaevine girdi.

5 BİN DAVETLİ KATILDI

Düğüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Meclis Başkan Vekili Akif Hamza Cebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Sezgin Tanrıkulu, CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Levent Gök ile CHP Belediye Başkanları ve 5 bini aşkın davetli katıldı.

SUZAN KARDEŞ KONSER VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Elmalık köyünde gerçekleşen köy düğününe gelişinde CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce karşıladı. İnce, Kılıçdaroğlu'na geleneklere uygun olarak köy şapkası giydirdi. Ardından düğün alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Salih Arda İnce ve İdil Göknil (Işıklar) İnce çiftini kutlayarak düğün hediyesi olarak bir bilezik hediye etti. Ardından masasına geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ünlü sanatçı Suzan Kardeş'in verdiği konseri dinledi. Kılıçdaroğlu ardından düğünden ayrıldı.

Düğünde genç çift ilk dansını da alkışlar arasında yaparken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce de gelin ve damada hediyelerini vererek genç çifti kutladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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