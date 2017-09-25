KILIÇDAROĞLU, REFERANDUM KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE ÖNERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin tartışmalı referandumuna ilişkin, Irak merkezi yönetimi ile Türkiye ve İran'ın bir araya gelerek soruna ortak çözüm üretmesinin önemine değinerek, "Eğer ortak bir çözüm üretilebilirse Türkiye bu konuda önemli mesafeler alabilir." dedi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin tartışmalı referandumuna ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
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Gündemlerindeki en önemli konunun söz konusu referandum olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bu konuda Türkiye milli bir duruş sergiledi, parlamento da bu duruşun arkasında durdu. Önümüzdeki günlerde yapılması gereken iki önemli şey var. Bunlardan birincisi, Türkiye'de hükümetin ortak ses çıkarması. Üzülerek ifade edeyim farklı sesler çıkıyor. Bu Türkiye'nin itibarına zarar veriyor. İkinci önemli atılması gereken adım, süratle Irak merkezi yönetimi ile Türkiye'nin ve İran'ın bir araya gelmesi ve bu soruna ortak çözüm üretmeleri. Eğer ortak bir çözüm üretilebilirse Türkiye bu konuda önemli mesafeler alabilir."
Kaynak: haberinburada
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