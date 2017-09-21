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KILIÇDAROĞLU'NDAN IRAK TEZKERESİNE İLK YORUM: İÇERİĞİNE GÖRE KARAR VERECEĞİZ


Kılıçdaroğlu'ndan Irak Tezkeresine İlk Yorum: İçeriğine Göre Karar Vereceğiz
Tarih : 21 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Irak Tezkeresine İlk Yorum: İçeriğine Göre Karar Vereceğiz(8/10)4

Habertürk televizyonunda canlı yayında soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıcak gündemi de değerlendirdi.

"İÇERİĞİNİ BİLMEDEN YORUM YAPAMAM"

Cumartesi günü Irak tezkeresi için toplanacak Meclis'te CHP'nin tavrının ne olacağı ile ilgili soruya "Tezkerenin önemi kalkmış değil. İçeriğini bilmeden yorum yapamam, eski tezkereye destek vermiştik. Önümüzdeki sürece bakacağız. MGK kararları yansıyabilir." şeklinde cevap verdi.

"BARZANİYİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

CHP Lideri, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili de şöyle konuştu:

Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Kanlı olaylara neden olabilir. Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz. Biz doğru bulmuyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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