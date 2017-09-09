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KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Tarih : 09 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü(7/10)3

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna geçtiğimiz yıl Artvin'in Şavşat ilçesinde saldırıda bulunan 5 teröristten Göksel Tiryaki, Kars'ın Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında öldürüldü.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kağızman kırsalında 31 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya karşı hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlik tespiti için çalışma yapıldı. Teröristlerin "Cemil" kod adlı Yunus Kamış, "Bawer" kod adlı İdris Güzel, "Andok/Siyabent" kod adlı Göksal Tiryaki ve "Mazlum" kod adlı Fırat Sevinç olduğu tespit edildi.

BİR ER ŞEHİT OLMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada Yanıklı Köyü yakınlarında, konvoyun güvenliğini sağlayan öncü güvenlik aracı teröristlerin saldırısına maruz kalmıştı. Çıkan çatışmada bir er şehit olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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