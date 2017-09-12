Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı

KILIÇDAROĞLU'NUN OĞLU KEREM, YARIN ASKERE GİDİYOR


Kılıçdaroğlu'nun Oğlu Kerem, Yarın Askere Gidiyor
Tarih : 12 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Oğlu Kerem, Yarın Askere Gidiyor(6/10)2

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın askere gideceğini açıkladı.

ASKERLİĞİNİ SİVAS'TA YAPACAK

"Çocuğuma bedelli askerlik yaptırabilirdim" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama siyaset yapan biri olarak vatandaş nasıl askerlik yapıyorsa öyle yapması gerektiğini söyledim. O da yarın Sivas'a gidecek ve askerlik yapmaya başlayacak." dedi.

"BEDELLİ ASKERLİĞİ REDDETTİM" DEMİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, "Bedelli askerlikten faydalanma hakkım var ama onu tabii reddettim. Normal bir şekilde askerliğimi yapmak istiyorum. Dolayısıyla düğünü askerlik sonrası yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kılıçdaroğlu  Nun  Oğlu  Kerem  Yarın  Askere  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER