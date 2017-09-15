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Kilis Adliyesinde silahlı kavga: Yaralılar var!

KİLİS ADLİYESİNDE SİLAHLI KAVGA: YARALILAR VAR!

Kilis Adliyesinin içinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. Olayda yaralananların olduğu öğrenildi.

Tarih : 15 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Kilis Adliyesinde Silahlı Kavga: Yaralılar Var!(10/10)6

Kilis Adliyesi'nin içinde çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu. Saat 11.30 sıralarında adliye binası içerisinde birbiri ardına silah sesleri duyuldu.

YARALILAR VAR

Kim ya da kimlerin kullandığı bilinmeyen silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgada, yaralananlar oldu.

Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alınırken, bazı yaralananların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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