Konya'da 20 yaşındaki Büşra Aydın'ın karnından 9.5 kiloluk kitle çıkarıldı. Ameliyatla alınan urdan kurtulan genç kız, kilo aldığını düşündüğü karnındaki şişkinliğin ur olduğunu anlayınca, büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"KİLO ALDIĞIMI SANDIM"

Bir ayda karnının büyüdüğünü anlatan Büşra Aydın, "Karnım büyüyordu ve ben de kilo aldığımı düşündüm. Bir süre sonra karnımın büyümesinden dolayı oturup kalkmakta zorlanmaya başladım. Bel ağrıları oluştu ve bir süre sonra da yemek yememeye başladım. Midemde rahatsızlık baş gösterdi.

TEŞHİS KONULDU, AMELİYAT OLDU

Kilolarım artınca, nefes almakta zorlanınca ve mide rahatsızlığım artınca doktora gitme kararı aldım. Hastanenin dahiliye servisinde yapılan tetkikler sonucu karnımda kitle olduğunu ve büyümesinin devam ettiğini söylediler. Konulan teşhis üzerine ameliyat olma kararı aldım. Bunun üzerine açık ameliyat yerine kapalı olarak adlandırılan laparoskopi cerrahi yöntemiyle ameliyat olmak için doktorumuza geldik. Başarılı bir ameliyat ile karnımdaki kitle alındı" dedi.

9.5 KİLOLUK UR ÇIKTI

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bülent Erenoğlu ise hastanın karında şişlik, çabuk yorulma, sırt ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile geldiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Yapılan tetkiklerinde karaciğer altından başlayan, sağ akciğeri iteleyen ve karnın tamamına yakınını dolduran dev bir kitle ile karşılaştık. Kitle 9 aylık bir bebek büyüklüğünün 1.5 katı. Ağırlığı da yaklaşık 9.5 kiloydu. Bu kitleyi başarılı bir şekilde çıkarttık. Hastamızın durumu da iyi. Taburcu edeceğiz."

Doktor Erenoğlu, bu tür vakalar çok nadir görüldüğünü de ifade ederek, kısa sürede karın şişliği başlayan kişilerin bir an önce doktora gitmelerini ve muayene olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada