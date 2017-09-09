Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu

Kilo aldığını sandı, karnından çıkan şoke etti!

KİLO ALDIĞINI SANDI, KARNINDAN ÇIKAN ŞOKE ETTİ!

Konya'da 20 yaşındaki Büşra Aydın'ın karnı büyümeye başlayınca soluğu doktorda aldı. Genç kızın karnından 9.5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Kilo Aldığını Sandı, Karnından Çıkan Şoke Etti!(10/10)6

Konya'da 20 yaşındaki Büşra Aydın'ın karnından 9.5 kiloluk kitle çıkarıldı. Ameliyatla alınan urdan kurtulan genç kız, kilo aldığını düşündüğü karnındaki şişkinliğin ur olduğunu anlayınca, büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"KİLO ALDIĞIMI SANDIM"

Bir ayda karnının büyüdüğünü anlatan Büşra Aydın, "Karnım büyüyordu ve ben de kilo aldığımı düşündüm. Bir süre sonra karnımın büyümesinden dolayı oturup kalkmakta zorlanmaya başladım. Bel ağrıları oluştu ve bir süre sonra da yemek yememeye başladım. Midemde rahatsızlık baş gösterdi.

TEŞHİS KONULDU, AMELİYAT OLDU

Kilolarım artınca, nefes almakta zorlanınca ve mide rahatsızlığım artınca doktora gitme kararı aldım. Hastanenin dahiliye servisinde yapılan tetkikler sonucu karnımda kitle olduğunu ve büyümesinin devam ettiğini söylediler. Konulan teşhis üzerine ameliyat olma kararı aldım. Bunun üzerine açık ameliyat yerine kapalı olarak adlandırılan laparoskopi cerrahi yöntemiyle ameliyat olmak için doktorumuza geldik. Başarılı bir ameliyat ile karnımdaki kitle alındı" dedi.

9.5 KİLOLUK UR ÇIKTI

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bülent Erenoğlu ise hastanın karında şişlik, çabuk yorulma, sırt ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile geldiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Yapılan tetkiklerinde karaciğer altından başlayan, sağ akciğeri iteleyen ve karnın tamamına yakınını dolduran dev bir kitle ile karşılaştık. Kitle 9 aylık bir bebek büyüklüğünün 1.5 katı. Ağırlığı da yaklaşık 9.5 kiloydu. Bu kitleyi başarılı bir şekilde çıkarttık. Hastamızın durumu da iyi. Taburcu edeceğiz."

Doktor Erenoğlu, bu tür vakalar çok nadir görüldüğünü de ifade ederek, kısa sürede karın şişliği başlayan kişilerin bir an önce doktora gitmelerini ve muayene olmaları tavsiyesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kilo  Aldığını  Sandı  Karnından  Çıkan  Şoke  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER