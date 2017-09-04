KİLYOS'TA 19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, DEV DALGALARA KAPILIP BOĞULDU
İstanbul Sarıyer'de ailesi ve akrabalarıyla birlikte denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, boğularak hayatını kaybetti.
KUZENLERİYLE BİRLİKTE DALGALARA KAPILDI
Sarıyer'in Kilyos beldesindeki Kurtköy Piknik ve Sahil Alanı'na akrabalarıyla birlikte gelen ve burada denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, dayısı Gültekin Nural, dayısının oğlu Alper Nural ve komşuları İsmail Keskin ile birlikte dalgalara kapıldı.
HER ŞEY BİR ANDA OLDU
Koçtürk'ün gözleri önünde dalgaların arasında kaybolduğunu gören yakınları, durumu güvenlik birimlerine bildirdi.
DENİZ POLİSLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sahil güvenliğe bağlı DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, Gültekin Nural, Alper Nural ve İsmail Keskin'i kurtarılırken, yüzdükleri yerin 50 metre uzağında ise Gaye Koçtürk'ün cesedine ulaşıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİ DEV DALGALARDAN ÇIKARILDI
Olay yerine gelen ekipler denizde arama çalışmalarına hemen başlattı. Ekipler 19 yaşındaki genç kızın cansız bedenini denizden çıkardı. Koçturk'ün cesedi ambulansla olay yerinden alındı.
Kaynak: haberinburada
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