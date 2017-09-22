Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Kim gerilimin fitilini ateşledi: Trump'ın akli dengesi bozuk!

KİM GERİLİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ: TRUMP'IN AKLİ DENGESİ BOZUK!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer füze denemelerine yine başlayacağını söyleyip, "Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" dedi.

Tarih : 22 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : Kim Gerilimin Fitilini Ateşledi: Trump'ın Akli Dengesi Bozuk!(7/10)3

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump için "Akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" dedi.

FÜZE DENEMELERİNİ YENİDEN BAŞLATACAK

Kim Jong-un devlet televizyonundan, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendisine karşı sarf ettiği ifadelere cevap verdi.

"Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" diyen Kim Jong-un, Trump'ın ifadelerinin kendisini korkutmayacağını belirterek, füze denemelerini yeniden başlatacağını bildirdi.

ÇİN MERKEZ BANKASI İLİŞKİLERİ ASKIYA ALACAK

Öte yandan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı tehdidine karşı ülkeye ek yaptırımlar getirecek bir kararnameye imza atmasının ardından, "Çin Merkez Bankası ve ona bağlı diğer bankalar, Kuzey Kore ile iş ilişkilerini askıya alıyor. Bu, bana az önce rapor edildi" açıklamasını yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kim  Gerilimin  Fitilini  Ateşledi  Trump  In  Akli  Dengesi  Bozuk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER