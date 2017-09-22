Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer füze denemelerine yine başlayacağını söyleyip, "Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" dedi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump için "Akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" dedi.

FÜZE DENEMELERİNİ YENİDEN BAŞLATACAK

Kim Jong-un devlet televizyonundan, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendisine karşı sarf ettiği ifadelere cevap verdi.

"Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" diyen Kim Jong-un, Trump'ın ifadelerinin kendisini korkutmayacağını belirterek, füze denemelerini yeniden başlatacağını bildirdi.

ÇİN MERKEZ BANKASI İLİŞKİLERİ ASKIYA ALACAK

Öte yandan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı tehdidine karşı ülkeye ek yaptırımlar getirecek bir kararnameye imza atmasının ardından, "Çin Merkez Bankası ve ona bağlı diğer bankalar, Kuzey Kore ile iş ilişkilerini askıya alıyor. Bu, bana az önce rapor edildi" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: haberinburada