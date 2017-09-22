KİM, TRUMP'I DEVLET TELEVİZYONUNDA TEHDİT ETTİ: ÇOK GÜÇLÜ HİDROJEN BOMBASI DENEYECEĞİZ
Güney Koreli haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, bu soruya eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir hidrojen bombasını Pasifik Okyanusu'nda test edebilecekleri yanıtını verdi.
DEVLET TELEVİZYONUNDAN TRUMP'A TEHDİT
Devlet televizyonundan nadir görülen türden bir açıklama yapan Kim Jong-un ise, "akıl hastası" olduğunu söylediği ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerle onu korkutamayacağını söyledi ve yaptırımlarla gözünü korkutmak isteyen Batı'ya şu mesajı verdi: "Trump'ın sözleri beni korkutmak ya da durdurmak yerine, seçtiğim yolun doğru yol olduğuna beni ikna etti. Bu benim son ana kadar izleyeceğim yol olacak."
TRUMP'TAN EK YAPTIRIM KARARI
Trump ise, bu sert açıklamadan önce yeni bir hamle yaparak, Kim'in nükleer silah programına karşı ülkeye ek yaptırımlar getirecek bir kararnameyi imzaladı.
Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri, ABD ile gerilimi giderek tırmandırırken, diğer yandan da olası bir nükleer saldırı tehdidinin büyüklüğüne işaret ediyor. Kim Jong-un ise, ülkesine yönelik yaptırımların nükleer programı sadece daha da hızlandıracağını söyleyerek, uluslararası baskıları kenara itiyor.
Kaynak: haberinburada
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