ABD ile Kuzey Kore arasında gerilim tırmanıyor. Karşılıklı tehditlerden sonra bugün harekete geçerek uçaklarını Kuzey Kore çevresinde uçuran ABD'ye Pyongyang yönetiminden cevap geldi.

"TRUMP, AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN, MEGALOMAN BİR KİŞİ"

ABD'nin sınırda gerçekleştirdiği bomba yüklü uçakların gövde gösterisinin hemen ardından bir açıklama yapan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ı '"akli dengesi yerinde olmayan, megaloman ve nükleer düğmeyi elinde tutan kişi" olarak niteledi

"MASUM AMERİKALILAR ZARAR GÖRÜRSE SORUMLUSU TRUMP OLACAK"

Kuzey Kore Savunma Bakanı, "Masum Amerikalılar zarar görürse bundan Trump sorumlu olacak" dedi.

ABD JETLERİ KUZEY KORE'NİN DOĞUSUNDA UÇMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki uluslararası hava sahası üzerinde uçtuğunu duyurdu.

"UÇUŞUN AMACI, ASKERİ SEÇENEKLERİ GÖSTERMEK"

Yapılan açıklamada, uçuşun, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri seçeneklerini göstermek için yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada