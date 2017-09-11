Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak

KİRALIK EV BULAMAYAN ÖĞRENCİDEN İLGİNÇ YÖNTEM! GÖREN KAHKAHAYI BASIYOR


Kiralık ev bulamayan öğrenciden ilginç yöntem! Gören kahkahayı basıyor
Tarih : 11 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : Kiralık Ev Bulamayan Öğrenciden İlginç Yöntem! Gören Kahkahayı Basıyor(9/10)5

Niğde'de, Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan ve kiralık ev aramaktan sıkılan ve ilginç bir yönteme başvuran üniversite öğrencisi, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" şeklinde ilan verdi.

1 HAFTA BOYUNCA EV ARADI

Adana'dan üniversite eğitimi için Niğde'ye gelen üniversitesi öğrencisi Deniz Kara, bir haftadır kiralık ev aramaktan yorulunca ilginç bir uygulamaya başvurdu. Deniz Kara, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" yazılı ilanları sokaklara, otobüs duraklarına ve ağaçlara yapıştırdı.

"ERKEK ÖĞRENCİLERE EV VERMİYORLAR"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tesisat Teknolojileri bölümünde 2. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Deniz Kara, "Bir haftadır kalacak kiralık ev aramaktan sıkıldım. Kiralayacak ev bulduğumuz zaman telefon ile arıyoruz konuşuyoruz. 'Erkek öğrenciysen vermeyiz bayan öğrenciysen veririz' diyorlar. Kira fiyatı 450 lira ise erkek öğrenci kiralayacağı zaman 600 lira diyerek kiralamaya çalışıyorlar. Her kiracıyı kötü gibi zannediyorlar. Ben ev aramaktan çok sıkıldığım için bu ilanları yaptım. Ben de gurbetten geliyorum. Neden öğrencilere böyle davranıyorlar anlamış değilim" dedi.

VATANDAŞ İLANI GÜLEREK KARŞILIYOR

Yapıştırdığı ilanı vatandaşların gülerek karşıladığını söyleyen Deniz Kara, "Önceden böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Yazıyı okudukları zaman da biraz tereddütte kalıyorlar. Bu yazıyı yazdıkları gibi gerçekten ev arıyorlar mı diye de şüphede kalıyorlar. Ben de buradan söylüyorum ev aradık ama bulamadığımız için böyle bir yönteme başvurduk" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kiralık  Ev  Bulamayan  Öğrenciden  İlginç  Yöntem  Gören  Kahkahayı  Basıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER