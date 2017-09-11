Niğde'de, Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan ve kiralık ev aramaktan sıkılan ve ilginç bir yönteme başvuran üniversite öğrencisi, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" şeklinde ilan verdi.

1 HAFTA BOYUNCA EV ARADI

Adana'dan üniversite eğitimi için Niğde'ye gelen üniversitesi öğrencisi Deniz Kara, bir haftadır kiralık ev aramaktan yorulunca ilginç bir uygulamaya başvurdu. Deniz Kara, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" yazılı ilanları sokaklara, otobüs duraklarına ve ağaçlara yapıştırdı.

"ERKEK ÖĞRENCİLERE EV VERMİYORLAR"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tesisat Teknolojileri bölümünde 2. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Deniz Kara, "Bir haftadır kalacak kiralık ev aramaktan sıkıldım. Kiralayacak ev bulduğumuz zaman telefon ile arıyoruz konuşuyoruz. 'Erkek öğrenciysen vermeyiz bayan öğrenciysen veririz' diyorlar. Kira fiyatı 450 lira ise erkek öğrenci kiralayacağı zaman 600 lira diyerek kiralamaya çalışıyorlar. Her kiracıyı kötü gibi zannediyorlar. Ben ev aramaktan çok sıkıldığım için bu ilanları yaptım. Ben de gurbetten geliyorum. Neden öğrencilere böyle davranıyorlar anlamış değilim" dedi.

VATANDAŞ İLANI GÜLEREK KARŞILIYOR

Yapıştırdığı ilanı vatandaşların gülerek karşıladığını söyleyen Deniz Kara, "Önceden böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Yazıyı okudukları zaman da biraz tereddütte kalıyorlar. Bu yazıyı yazdıkları gibi gerçekten ev arıyorlar mı diye de şüphede kalıyorlar. Ben de buradan söylüyorum ev aradık ama bulamadığımız için böyle bir yönteme başvurduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada