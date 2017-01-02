

MİT ve Emniyet İstihbarat, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eğlence mekanlarına, kutlama noktalarına, halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik “bombalı”, “canlı bomba” veya Atatürk Havalimanı'nda benzer silahlı eylem yapacağı bilgisi aldı.







19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir'de 5, İstanbul'da 5, Ankara'da 8, Adana'da 30, Adıyaman'da 3, Reyhanlı'da 3, Antakya'da 1, Kırıkhan'da 3 ve Tarsus'ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAŞ militanı gözaltına alındı.







ÇOĞU YABACI UYRUKLU







Hürriyet'in haberine göre gözaltına alınan DEAŞ militanlarının çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi.







Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.







Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.







kaynak:sabah