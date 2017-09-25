Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik kış lastiği zorunluluğu bulunduğunu, bunun dışında özel araçlarla ilgili zorunluluğun olmadığını ifade etti.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, kış lastiği konusunda kendileri açısından bir karışıklık olmadığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, çıkarılan düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğu bulunduğunu belirtiyorlar. Bunun dışında özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade etti.

YOLCU VE EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARDA ZORUNLU

Hürriyet yazarı Emre Özpeynirci, bugün gazetede yayınlanan 'Kış lastiği zorunlu mu değil mi?' başlıklı köşesinde yaşanan karışıklığı ortaya koymuştu.

Özpeynirci özetle şunları söylemişti: "1 Nisan'da Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğe göre otomobillere de kış lastiği zorunluluğu getirilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve KHK'da ise sadece yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara ilişkin bir zorunluluk olduğu yer alıyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Yani kanunda yokken tebliğde olması kafaları karıştırıyor. Beni uyaran uzmanlara göre özel araçlar için kış lastiği zorunlu değil. İşte bu noktada hem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yapması gerekiyor. Ayrıca kanundaki 65/A maddesi ile tebliğde değişiklik yapılması şart. Aksi takdirde kış lastiği kullanımı konusunda bir kaos yaşanabilir. Ben kış lastiğinin otomobillerde zorunlu olması gerektiğini ama tamamen doğru bir şekilde yapılması gerektiği taraftarıyım. Bekleyip göreceğiz..."

Bu yazının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan kış lastiğinin otomobillerde zorunlu olmadığı açıklaması yapıldı.

Kaynak: haberinburada