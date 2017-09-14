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Kıvanç için aranan kan, Fİ dizisinde bulundu

KIVANÇ İÇİN ARANAN KAN, Fİ DİZİSİNDE BULUNDU

Uzun bir aradan sonra beyaz perdeye geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni filminde son olarak 'Fi' dizisinde rol alan Büşra Develi eşlik edecek.

Tarih : 14 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Kıvanç İçin Aranan Kan, Fi Dizisinde Bulundu(10/10)6

Dört yıl sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminde partneri Büşra Develi oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ AY ÇEKİMLERE BAŞLANIYOR

'Cesur ve Güzel' dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl sinemaya ağırlık verecek. Yurt içi ve dışında birçok ödül alan 'Kelebeğin Rüyası' filminin ardından dört yıl beyaz perdeye ara veren oyuncunun yeni projesinin detayları belli olmaya başladı. Önümüzdeki ay Kaş'ta çekimleri başlayacak filmde Tatlıtuğ'un partneri Büşra Develi oldu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA BORA EGEMEN OTURUYOR

Son olarak 'Fi' dizisinde rol alan Develi'nin rolü için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin'in sahibi olduğu 25 Film'in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturacak.

BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Film için daha önce Meryem Uzerli, Seranay Sarıkaya, Büşra Pekin ve Hande Soral'ın da adları konuşulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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