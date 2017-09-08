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KIZ ARKADAŞINA KÖPRÜDE EVLENME TEKLİFİ EDEN JAPON, KÖPRÜDEN DÜŞEREK ÖLDÜ


Kız Arkadaşına Köprüde Evlenme Teklifi Eden Japon, Köprüden Düşerek Öldü
Tarih : 08 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Kız Arkadaşına Köprüde Evlenme Teklifi Eden Japon, Köprüden Düşerek Öldü(9/10)5

Japonya'da sevgilisine evlenme teklifi yapan adam, 'evet' cevabını aldıktan hemen sonra sevinirken 30 metrelik köprüden düşerek öldü.

KORKULUĞUN DİĞER TARAFINA ZIPLADI

32 yaşında ismi açıklanmayan adam, Japonya'nın Okinawa kentindeki Irabu Köprüsü'ne götürdüğü sevgilisini arabadan indirerek, sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinin 'evet' demesinin ardından çok sevinen adam, 120 santimetre yüksekliğindeki korkuluğun öteki tarafına doğru zıpladı. Ancak tutunamayan adam, 30 metre yükseklikten düştü.

7 SAAT BOYUNCA CESEDİNİ ARADILAR

Kadın polisi çağırdı ancak 7 saatlik arama-kurtarma çalışmasının sonucunda, sevgilisinin cesedi bulundu.

Polis, adamın olaydan önce içki içtiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Nippon TV, olayı bir animasyon filmle canlandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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