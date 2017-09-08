KIZ ARKADAŞINA KÖPRÜDE EVLENME TEKLİFİ EDEN JAPON, KÖPRÜDEN DÜŞEREK ÖLDÜ
Japonya'da sevgilisine evlenme teklifi yapan adam, 'evet' cevabını aldıktan hemen sonra sevinirken 30 metrelik köprüden düşerek öldü.
KORKULUĞUN DİĞER TARAFINA ZIPLADI
32 yaşında ismi açıklanmayan adam, Japonya'nın Okinawa kentindeki Irabu Köprüsü'ne götürdüğü sevgilisini arabadan indirerek, sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinin 'evet' demesinin ardından çok sevinen adam, 120 santimetre yüksekliğindeki korkuluğun öteki tarafına doğru zıpladı. Ancak tutunamayan adam, 30 metre yükseklikten düştü.
7 SAAT BOYUNCA CESEDİNİ ARADILAR
Kadın polisi çağırdı ancak 7 saatlik arama-kurtarma çalışmasının sonucunda, sevgilisinin cesedi bulundu.
Polis, adamın olaydan önce içki içtiğini tahmin ettiklerini duyurdu.
Nippon TV, olayı bir animasyon filmle canlandırdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar