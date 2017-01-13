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KIZ ARKADAŞINI KAYALIKLARDAN ATARKEN KAMERAYLA GÖRÜNTÜLEDİ!


KIZ ARKADAŞINI KAYALIKLARDAN ATARKEN KAMERAYLA GÖRÜNTÜLEDİ!
Tarih : 13 Ocak 2017, 13:38
Puan Ver : Kız Arkadaşını Kayalıklardan Atarken Kamerayla Görüntüledi!(9/10)8


Sosyal medyada izlenme rekorları kırarak viral haline gelen video görüntüleri, görenleri dehşete soktu.Daily Mail gazetesinin haberine göre; Fransa'da deniz kenarında sevgilisiyle romantik bir gezintiye çıkan genç kadın, erkek arkadaşı tarafından kayalıklardan itilerek yere çakıldı.



Bu akılalmaz olayın yaşandığı anı kamerayla anbean görüntüleyen Fransız adam, video görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.



Bazı izleyiciler, videonun gerçeği yansıtmadığı ve tamamen kurgulanmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu.



Kayalıklardan düşen genç kadının akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.



GEÇEN YILKİ TARTIŞMALI VİDEONUN SIRRI SONRADAN ÇÖZÜLMÜŞTÜ!



Fransa'daki görüntüler, geçen sene sosyal medyada "uçurumdan düşen sevgilisine yardım etmeyen genç" videosu olarak yayılan ve uluslararası basında da yer alan benzer bir olayı akıllara getirdi.



 



kaynak:hürriyet





 





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