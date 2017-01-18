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kız öğrencilerden haleplilere yardım

KIZ ÖĞRENCİLERDEN HALEPLİLERE YARDIM

Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Halepliler için yardım topladı.

Tarih : 18 Ocak 2017, 14:52
Puan Ver : Kız Öğrencilerden Haleplilere Yardım(10/10)11


Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Halepliler için yardım topladı.



Öğrenciler, topladıkları kuru gıda ve giyim malzemelerini Midyat İlçe Müftülüğü yetkililerine teslim etti.



Midyat İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, yaptığı açıklamada, toplanan yardımların Diyanet İşleri Başkalığı ile Diyanet Vakfı gözetiminde Haleplilere ulaştırılacağını söyledi.



Bilik, "Bu tür organizasyonların bütün okullarda yapılması gerektiği kanaatindeyim. Maddi değeri belki yok ama manevi değeri çok yüksektir. Bu ortak duyguyu, ortak şuuru ortaya koymaktır." dedi.



İlçe Müftülüğü olarak daha önce Halep'e iki tır yardım gönderdiklerini aktaran Bilik, yardım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.



Yardımları teslim eden öğrenciler adına konuşan 8. sınıf öğrencisi Gülsüm Ayyıldız ise, televizyon ve sosyal medyada Haleplilerin durumunu gördükten sonra böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kız  Öğrencilerden  Haleplilere  Yardım    haber

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