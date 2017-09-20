KIZLAR KAMPTA! İŞTE BİRBİRİNDEN GÜZEL 20 FİNALİST
21 Eylül Eylül'deki Miss Turkey 2017 finali öncesi finalistler kampa girdi. İşte finale hazırlanan 20 güzel.
21 Eylül'de İstanbul'da yapılacak olan Miss Turkey 2017 finali için, güzeller kampa girdi. Kampın 2'nci gününde güzeller katalog çekimi için tek tek objektif karşısına geçti.
İşte Miss Turkey 2017'de yarışacak 20 güzel:
Itır Esen 18 yaşında, üniversite öğrencisi:
Alara Kaya 21 yaşında , üniversite öğrencisi:
Gözde Baddal 23 yaşında, lise mezunu:
Özge Türkyılmaz 21 yaşında, üniversite öğrencisi:
Emire Cansu kurtaran 21 yaşında, kolej mezunu:
Ceren Baykan 20 yaşında, üniversite öğrencisi:
Ekinsu Kansu 21 yaşında, üniversite öğrencisi:
Beril Altuntaş 18 yaşında, lise mezunu:
Deniz Görgülü 20 yaşında, üniversite öğrencisi:
Buse Çekmeceli 21 yaşında, üniversite öğrencisi:
Merve Argun 19 yaşında:
Aslı Sümen 23 yaşında, üniversite mezunu:
Hazal Karasıkı 21 yaşında, üniversite öğrencisi:
Bahar Gençalp 20 yaşında üniversite öğrencisi:
Suna Yıldırım 23 yaşında, üniversite öğrencisi:
Bahar Merve Zırhlı 20 yaşında:
Betül Ekşi 19 yaşında, üniversite öğrencisi:
Andrea Raema Mungiu 20 yaşında, üniversite öğrencisi:
Yasemin Çoklar 19 yaşında, üniversite öğrencisi:
Pınar Tartan 20 yaşında, üniversite öğrencisi:
Kaynak: haberinburada
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