21 Eylül'de İstanbul'da yapılacak olan Miss Turkey 2017 finali için, güzeller kampa girdi. Kampın 2'nci gününde güzeller katalog çekimi için tek tek objektif karşısına geçti.

İşte Miss Turkey 2017'de yarışacak 20 güzel:

Itır Esen 18 yaşında, üniversite öğrencisi:

Alara Kaya 21 yaşında , üniversite öğrencisi:

Gözde Baddal 23 yaşında, lise mezunu:

Özge Türkyılmaz 21 yaşında, üniversite öğrencisi:

Emire Cansu kurtaran 21 yaşında, kolej mezunu:

Ceren Baykan 20 yaşında, üniversite öğrencisi:

Ekinsu Kansu 21 yaşında, üniversite öğrencisi:

Beril Altuntaş 18 yaşında, lise mezunu:

Deniz Görgülü 20 yaşında, üniversite öğrencisi:

Buse Çekmeceli 21 yaşında, üniversite öğrencisi:

Merve Argun 19 yaşında:

Aslı Sümen 23 yaşında, üniversite mezunu:

Hazal Karasıkı 21 yaşında, üniversite öğrencisi:

Bahar Gençalp 20 yaşında üniversite öğrencisi:

Suna Yıldırım 23 yaşında, üniversite öğrencisi:

Bahar Merve Zırhlı 20 yaşında:

Betül Ekşi 19 yaşında, üniversite öğrencisi:

Andrea Raema Mungiu 20 yaşında, üniversite öğrencisi:

Yasemin Çoklar 19 yaşında, üniversite öğrencisi:

Pınar Tartan 20 yaşında, üniversite öğrencisi:

Kaynak: haberinburada