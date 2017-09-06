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KKTC'de Yanlışlıkla Sınırı Geçen Türk, Rum Polisi Tarafından Öldüresiye Dövüldü

KKTC'DE YANLIŞLIKLA SINIRI GEÇEN TÜRK, RUM POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

KKTC'de bisikletle seyir halinde olan ve yanlışlıkla Rum kontrol noktasını aşarak sınırı geçen 60 yaşındaki Türk, Rum polisi tarafından bayılana kadar dövülüp hapse atıldı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Kktc'de Yanlışlıkla Sınırı Geçen Türk, Rum Polisi Tarafından Öldüresiye Dövüldü(10/10)6

Kıbrıs Rum polisi, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ledra Palace sınır kapısından bisikletiyle geçen ve fark edilmeden Rum kontrol noktasını da aşan Mehmet Sapmaz adlı 60 yaşındaki bir Türk'ü yere yatırarak bayıltıncaya kadar dövdü, ardından hapse attı.

IRKÇILIK KARŞITI ÖRGÜTÜN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olay, Kıbrıs Rum tarafında faaliyette bulunan "Eşitlik, destek, ırkçılık karşıtı hareket adlı bir örgütün (KİSA), şikâyetiyle ortaya çıktı. Rum Politis gazetesinin haberine göre, KKTC'nin Gazimağusa kentinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Sapmaz, Kurban Bayramı öncesi arife gününde (31 Ağustos Perşembe) başkent Lefkoşa'nın Rum kesimine geçiş noktalarından Ledra Palace'a geldi. (Rumlar, KKTC'de doğmuş bile olsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi topraklarına geçişine izin vermiyor.)

SINIR KAPISINDA MEYDAN DAYAĞI

Rum kontrol noktasını fark edilmeden bisikletiyle geçen Mehmet Sapmaz bir süre sonra araçlı Rum polis ekibinin uyarısıyla kontrol noktasına döndü. Araçtan inen Rum polisi, yaşlı adamı önce yere yatırdı ardından dövmeye başladı. Rum dayağı, polis kontrol kulübesinde de devam etti. Rum polisi, bayılan yaşlı adamı daha sonra su ve kolonya ile ayıltarak gözaltına aldı. Polis önce 'Polise mukavemet' iddiasıyla yaşlı adamı gözaltına almak istedi, ancak görgü tanıklarının tepkisi üzerine geri adım attı.

BAYRAMI RUM HÜCRESİNDE GEÇİRDİ

Mehmet Sapmaz, Rum muhaceret dairesinin, "yaşa dışı sınır geçişi yaptığı" gerekçesiyle arife günü gözaltına alındı. Rum muhaceret dairesinin, Mehmet Sapmaz'ı BM aracılığıyla KKTC'ye geri göndermek yerine, Atina üzerinden Türkiye'ye sınırdışı edeceği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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