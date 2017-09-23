KKTC'DEKİ 'TORPİLLE VATANDAŞLIK' SÖYLENTİSİNE BAŞBAKAN'DAN SERT YANIT
KKTC'de, turist vizesi bulunan kadına vatandaşlık vermesinin ardından 'sevgiliye torpil' söylentisine yanıt veren Başbakan Hüseyin Özgürgün ''Kızımla plaja gitsek dedikodu çıkıyor'' dedi.
KKTC'ye turist vizesiyle gelip vatandaşlık alan Şennur Gülbudak (40) ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) mahkemeye taşıdı. Üç gündür konuşmayan Başbakan Hüseyin Özgürgün'den ise "iddialar dedikodu" açıklaması geldi.
"ZORUNLULUĞUN NEDEN KAYNAKLANDIĞI AÇIKLANMALIDIR"
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu sabah itibariyle herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın keyfi şekilde alınan ve turist olarak ülkeye gelen birisine vatandaşlık verilmesi sonucunu doğuran Bakanlar Kurulu kararını Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşıdık. Konu artık mahkemeliktir" dedi. "Hesap sormak için hükümete gelmeyi beklemeye gerek yoktur" diyen Özersay, "Gerçekten hak eden insanlar vatandaşlık alamazken böyle haksız ve gayri adil işlemlere müsaade etmeyeceğiz. Bakanlar kurulu kararında 'vatandaşlığı zorunlu' görülmüştür yazıyor. Yüksek mahkemede zorunluluğun neden kaynaklandığı açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.
"KIZIMLA PLAJA GİTSEK DEDİKODU ÇIKIYOR"
Üç günlük suskunluğuna son veren KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şennur Gülbudak'ın vatandaş yapıldığını kabul eden Özgürgün iddialara şöyle yanıt verdi. "Kızımla plaja gitsek artık dedikodu çıkarıyorlar. Ben de evliyim, hanımefendi de evli. Sevgili iddiaları asılsız."
(Kaynak: Vatan)
Kaynak: haberinburada
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