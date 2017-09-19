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Klozette Doğum Yapıp Bebeği Ölen Anne Hakkında Beraat Kararı Çıktı

KLOZETTE DOĞUM YAPIP BEBEĞİ ÖLEN ANNE HAKKINDA BERAAT KARARI ÇIKTI

Üniversitesi öğrencisi Almanyalı Karin, karın ağrısı şikayetiyle gittiği tuvalette doğurmuştu. Bebeği boğularak ölen Karin, doğum sürecinde hamilelik belirtisi taşımadığı gerekçesiyle beraat etti.

Tarih : 19 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Klozette Doğum Yapıp Bebeği Ölen Anne Hakkında Beraat Kararı Çıktı(10/10)6

Klozette doğurduğu bebeği boğulup ölen Alman Karin 0., doğum sürecinde hamilelik belirtisi taşımadığı gerekçesiyle beraat etti

"BİR ŞEY ÇIKIYOR" DİYE BAĞIRDI

Üniversite öğrenimini Fransa'da sürdüren Alman öğrenci Karin O., uluslararası öğrenci değişim programıyla Yıldız Teknik Ünıiversitesi'ne yatay geçiş yaptı. Geçtiğimiz yıl şubatta arkadaşlarıyla birlikte evde bulunduğu sırada karın ağrısı çeken genç kız, tuvalete gitti. Klozete oturan Karin O., İngilizce "Bir şey çıkıyor" diye bağırdı. Fakat ambulans gelene kadar genç üniversiteli, bir çocuk doğurdu.

BEBEK, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen 112 görevlileri anneyi kanamalı halde, çocuğu ise başı klozette baş aşağı dururken buldu. Bebeğin olay yerinde can verdiği anlaşıldı.

HAMİLE OLDUĞUNU FARKETMEYEN KADIN, BERAAT ETTİ

"Taksirle ölüme neden olmak"tan dava açılan Karin O., doğuma kadar hamile olduğunu fark etmediğini kaydetti. Bilirkişi, bazı kadınların hamile olsa dahi belirtilerini taşımama olasılığının olabileceğine dair rapor sundu. Mahkeme, Karin O.'nun bebeğin ölümünde kusuru olmadığım belirtip beraatına karar verdi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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