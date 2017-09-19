KLOZETTE DOĞUM YAPIP BEBEĞİ ÖLEN ANNE HAKKINDA BERAAT KARARI ÇIKTI
Üniversitesi öğrencisi Almanyalı Karin, karın ağrısı şikayetiyle gittiği tuvalette doğurmuştu. Bebeği boğularak ölen Karin, doğum sürecinde hamilelik belirtisi taşımadığı gerekçesiyle beraat etti.
Klozette doğurduğu bebeği boğulup ölen Alman Karin 0., doğum sürecinde hamilelik belirtisi taşımadığı gerekçesiyle beraat etti
"BİR ŞEY ÇIKIYOR" DİYE BAĞIRDI
Üniversite öğrenimini Fransa'da sürdüren Alman öğrenci Karin O., uluslararası öğrenci değişim programıyla Yıldız Teknik Ünıiversitesi'ne yatay geçiş yaptı. Geçtiğimiz yıl şubatta arkadaşlarıyla birlikte evde bulunduğu sırada karın ağrısı çeken genç kız, tuvalete gitti. Klozete oturan Karin O., İngilizce "Bir şey çıkıyor" diye bağırdı. Fakat ambulans gelene kadar genç üniversiteli, bir çocuk doğurdu.
BEBEK, OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen 112 görevlileri anneyi kanamalı halde, çocuğu ise başı klozette baş aşağı dururken buldu. Bebeğin olay yerinde can verdiği anlaşıldı.
HAMİLE OLDUĞUNU FARKETMEYEN KADIN, BERAAT ETTİ
"Taksirle ölüme neden olmak"tan dava açılan Karin O., doğuma kadar hamile olduğunu fark etmediğini kaydetti. Bilirkişi, bazı kadınların hamile olsa dahi belirtilerini taşımama olasılığının olabileceğine dair rapor sundu. Mahkeme, Karin O.'nun bebeğin ölümünde kusuru olmadığım belirtip beraatına karar verdi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar