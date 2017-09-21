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KOBİ'ler, KOSGEB'den Alınacak Desteğin Yüzde 25'ini Erken Alabilecek

KOBİ'LER, KOSGEB'DEN ALINACAK DESTEĞİN YÜZDE 25'İNİ ERKEN ALABİLECEK

KOSGEB'den işletmelere 2 yeni destek müjdesi geldi. İşletmeler, desteğin yüzde 25'ini erken ödeme olarak alabilecek. Teminat mektubu giderleri ise yüzde 100 desteklenecek.

Tarih : 21 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Kobi'ler, Kosgeb'den Alınacak Desteğin Yüzde 25'ini Erken Alabilecek(8/10)4

KOSGEB'den işletmelere 2 yeni destek müjdesi geldi. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünler üretenlere destek verilecek. İşletmeler tutarın yüzde 25'i kadarını erken ödeme olarak alabilecek. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenecek. Destekler için üst limit 5 milyon lira olacak. Ayrıca artık KOSGEB desteklerinde ön ödeme de alabilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dün düzenlediği basın toplantısında KOSGEB'in başlattığı KOBİ Geliştirme Destek Programı (KOBİGEL) ve Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'nın detaylarını açıkladı. Düzenlemelerden öne çıkan başlıklar şöyle:

TÜRKİYE'DE YAP DESTEĞİ KAP

Yeni açıklanan destek programları kapsamında yurt dışından ithal edilmekte olan ürünlerin yerlileştirilmesi, Türkiye'de üretilmesi için KOSGEB kesenin ağzını açacak. Türkiye'de iç pazarda karşılığı olan ancak yurt dışından ithal edilen ürünleri üretecek firmalara 5 milyon liraya kadar destek verilecek. Gerekli şartları sağlayan firmalara yatırım projeleri süresince makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel gideri, eğitim ve danışmanlık giderleri ve kira giderleri noktasında destek verilecek. Yatırım sonrası üretime başlanması itibarıyla ise 1 yıl süre ile personel, enerji ve bakım-onarım giderlerinde firmalara destek verilecek.

TEKNOLOJİYE YÜZDE 100 DESTEK

Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenecek. Destek oranları ise mikro işletmeler için yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli; küçük orta ölçekli işletmeler için ise yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli şeklinde olacak. İşletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın yüzde 25'ini avans olarak alabilecek.

KOBİ'LERE AVANS MÜJDESİ

Daha önceki KOSGEB desteklerinde ön ödeme imkânı olmadığını belirten Özlü, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile şirketlere avans verilecek. Bakan Özlü, gerçekleştirecekleri icra komitesi toplantısında söz konusu maddeyi uygulamaya koyacaklarını belirtti.

BEŞ FİRMAYA 300 BİN TL AVANS

Bakan Özlü'nün yeni destek paketini açıklamasının ardından nanoteknoloji, kimya ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren 5 firmaya temsili olarak 300 bin liralık avans çeki verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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