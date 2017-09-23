KOCAELİ'DE BATAN MÜLTECİ TEKNESİNDEN ÇIKAN CANSIZ BEDENLER, YAN YANA DİZİLDİ
Kocaeli'de batan mülteci teknesinin ardından 21 kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Cenazeler 15 gün içinde teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığına gömülecek.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında batan mülteci teknesinin ardından denizden 21 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 15 gün boyunca teslim alınmayacak cenazeler, kimsesizler mezarlığına gömülecek.
DENİZDE CAN PAZARI
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, denizde batan mülteci teknesinde hayatını kaybeden 21 kişinin otopsi işlemleri sürüyor. Cenazeler gece saatlerinde Kocaeli'ye getirilirken, 15 gün içinde teslim alınmayan cenazelerin kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde son aylarda yaşanan göçmen hareketliliğinin ardından dün ilk facia haberi geldi. Önceki gün akşam saatlerinde denize açılan tamamı Irak uyruklu 65-70 kişinin içinde bulunduğu tekne fırtına sebebiyle battı. Denizde büyük can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine çok sayıda ekip teyakkuza geçti.
KAYIP 5 KİŞİ HALA ARANIYOR
Bir ticari geminin yardım çağrısı almasının ardından bölgede gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerine, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 karakol gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu ile 5 ticari gemi katıldı. Dün sabah 05.30 sıralarında bölgeye intikal eden ekipler 40 kişiyi denizden canlı olarak kurtarmayı başardı.
21 CANSIZ BEDEN
21 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, göçmenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda 5 kişinin daha kayıp olduğu ve halen arandığı ifade edildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KIYIYA GELDİLER
Kefken Sahil Komutanlığına getirilen mülteciler, gözyaşları içinde kıyıya çıktı. Alanda kurulan çadırda ilk tedavileri yapılan göçmenler, Kocaeli'de bulunan hastanelere sevk edildi. Durumları iyi olanlar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Cebeci'de bulunan tesisinde misafir edildi.
ROMANYA HAYALİYLE YOLA ÇIKTILAR
Sabah saatlerinde ise jandarma ekipleri sağ olarak kurtulan mültecilerin ifadelerine başvurdu. Göçmenlerin hayalinin Romanya'ya gitmek olduğu öğrenildi.
CENAZELER 15 GÜN İÇİNDE ALINMAZSA KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLECEK
Gece saatlerinde getirilen cenazeler ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin başladığı öğrenildi. Cenazelerin 15 gün boyunca hastane morgunda bekleyeceği, teslim alınmamaları durumunda ise kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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