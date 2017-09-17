KOCAELİ'DE VAHŞET! 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BOYNU KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri bulunan 5 yaşındaki çocuk, sokakta hareketsiz halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SOKAKTA YATARKEN BULUNDU
Olay, Kartepe Maşukiye'de meydana geldi. 5 yaşındaki Abdulmalik Keskingöz sokak kenarında yatarken yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bunun üzerine yakınlarına ve 112 Acil ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
HABERİ DUYAN BABA, OLAY YERİNE GELDİ
Babasının da haber alarak geldiği olay yerinden alınarak hastanede kaldırılan Abdulmalik Keskingöz'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
Tedavi altına alınan çocukla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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