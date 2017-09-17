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KOCAELİ'DE VAHŞET! 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BOYNU KESİLMİŞ HALDE BULUNDU


Kocaeli'de Vahşet! 5 Yaşındaki Çocuk, Boynu Kesilmiş Halde Bulundu
Tarih : 17 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Kocaeli'de Vahşet! 5 Yaşındaki Çocuk, Boynu Kesilmiş Halde Bulundu(10/10)6

Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri bulunan 5 yaşındaki çocuk, sokakta hareketsiz halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SOKAKTA YATARKEN BULUNDU

Olay, Kartepe Maşukiye'de meydana geldi. 5 yaşındaki Abdulmalik Keskingöz sokak kenarında yatarken yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine yakınlarına ve 112 Acil ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

HABERİ DUYAN BABA, OLAY YERİNE GELDİ

Babasının da haber alarak geldiği olay yerinden alınarak hastanede kaldırılan Abdulmalik Keskingöz'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan çocukla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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