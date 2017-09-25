Kocaeli'de yaşanan ve 24 mültecinin ölümü, 6'sının kaybolmasıyla sonuçlanan tekne faciasında, Irak Türkmeni 4 yaşındaki Lia mucize eseri kurtarıldı. Denizde 5 saat kalan Lia, önce ölü sanıldı ancak son anda elini uzatınca helikopterdeki görevlilerce fark edildi.

KADERİ, AYLAN BEBEKLE AYNI OLMADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te cesedi sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin görüntüsü, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yürek burkan bu görüntü mülteci dramını bir kez daha gündeme getirirken, Aylan bebekten önce olduğu gibi sonrasında da onlarca, yüzlerce çocuk göç yolunda hayatını kaybetti.

Karadeniz'in Kefken açıklarında 22 Eylül Cuma günü sulara gömülen mülteci teknesinde, Aylan bebekten yalnızca 1 yaş büyük olan Irak Türkmeni, Lia Şamal Aziz isimli kız çocuğu mucize eseri hayatta kaldı. Kaderi Aylan'la aynı olmadı. Kurtarma helikopterinde bir askerin kucağında battaniyeye sarılı fotoğrafı sembol oldu. Herkes onu merak etti. Durumu nasıldı? Ailesi yaşıyor muydu?

ASTSUBAY, LİA'YI BAĞRINA BASTI

Lia'yı bağrına basan o astsubayın yakınlarına anlattığına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak yapılan arama-kurtarma harekâtına, TCG Kilimli ve TCG Tuzla karakol gemilerinin yanı sıra 1 deniz karakol uçağı ve 2 Skorsky SH-70 deniz helikopteri de katıldı. Deniz üzerinde tarama faaliyeti yapan helikopterdeki personele, hayatta olan mültecilere odaklanılması, yaşamını yitirenlerin gemilerle alınacağı talimatı verildi.

ELİNİ KALDIRIP YAŞADIĞINI GÖSTERDİ

Gazete Habertürk'ten Arif Taşkın ve Caner Aktan'ın haberine göre minik bir kız çocuğunu hareketsiz gören helikopterdeki kurtarma ekibi, hayatta olduğunu tespit ettikleri yetişkin bir kişiyi deniz yüzeyinden almak için manevra yaptı. Bu sırada bir mucize gerçekleşti. Helikopterin sesi ve rüzgârla kendine gelen küçük kız, elini kaldırıp adeta helikopterde bulunanlara "Ben buradayım, yaşıyorum" dedi. Astsubayın ikazı üzerine yönünü değiştiren helikopter, minik mülteci kızı, ardından da hayatta olan diğer yetişkin mültecileri kurtardı.

BABASI SAĞ ANCAK ANNESİNDEN HABER YOK

Kahraman astsubay, en az 5 saat Karadeniz'in azgın dalgaları arasında kurtarılmayı bekleyen küçük kızı, üzerindeki kıyafetleri çıkardıktan sonra vücut ısısını dengelemek için bir havluya sardı. İlk hedef olarak uyumasını engellemek için sürekli onunla konuşmaya çalışan astsubayın küçük kızla çekilen fotoğrafını ise TSK paylaştı.

BAKIŞLARINDAKİ HÜZÜN YÜREK BURKTU

Fotoğrafta onu kurtaran astsubayın sevgi dolu bakışının yanı sıra şok geçirdiği anlaşılan minik Lia'nın bakışlarındaki hüzün yürekleri burktu. Lia, önce Kocaeli Cengiz Topel Hava Üssü'ne ulaştırıldı, oradan da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şoka girdiği için tek kelime konuşamayan küçük kız, çocuğu yoğun bakıma kaldırıldı. İlk başta ailesinin öldüğü tahmin edilen küçük kızla ilgili yapılan araştırmada, babasının hayatta olduğu ve Kocaeli'nde bir mülteci merkezine gönderildiği anlaşıldı. İsminin Lia Şamal Aziz olduğu belirlenen ve Iraklı Türkmen olan küçük kızın annesinden ise haber yok.

Kaynak: haberinburada