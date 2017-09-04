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Kocası için medyuma gitti, bir ay sonra boşanınca paranın peşine düştü

KOCASI İÇİN MEDYUMA GİTTİ, BİR AY SONRA BOŞANINCA PARANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul'da imam nikahlı kocasıyla arasının düzelmesi için medyuma 10 bin TL veren ve olaydan sonra kocasının boşanmak istediğini söyleyen kadın, "Paramı da eşimi de kaybettim" dedi.

Tarih : 04 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Kocası İçin Medyuma Gitti, Bir Ay Sonra Boşanınca Paranın Peşine Düştü(7/10)3

Sosyal medyada kendini hoca ve medyum olarak tanıtan kişiler vatandaşları muska ve büyü vaadiyle kandırmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son kurbanı ise İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki N.D. oldu. 3 yıllık imam nikahlı eşiyle arasının düzelmesi için Medyum Olcay isimli kişiyle iletişime geçen kadın, yapılacak işlemler için 10 bin liraya yakın para ödedi. Ancak işlemlerin sonunda istediği sonucu alamadı. N.D., "Paramı alamayacağım. Eşimi de kaybettim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN MEDYUMA ULAŞTI

N.D., 2012 yılında imam nikâhıyla evlendi. 2016 yılında evliliğinde sorunlar yaşamaya başladı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal medyadan Medyum Olcay isimli kişiye ulaştı. N.D. yaşanılanları şöyle anlattı: "Medyum Olcay'ı aradım, açmadı WhatsApp'tan yaz dedi. Sonra her şeyi anlattım. Çok çaresizdim. Eşimin bana bağlanması, eski günlerimize dönmek için yardım istedim. Medyum Olcay, bana hem papaz büyüsü hem de bez bebek büyüsü yapacağını ve kargoyla yollayacağını söyledi. 10 bin liraya kadar da maliyet çıkardı."

MUSKA VE BÜYÜYÜ KARGOYLA YOLLADI

"Ankara'dan kargoyla muska ve büyüyü yolladı. Muskayı eşimin yattığı yere bez bebeği de 23 gün çamaşırlarının içinde tuttuktan sonra toprağa gömmemi söyledi. Bana 24. gün kesin garanti sonuç alırsın. Eski günlerinize dönersiniz dedi. 29. gün eşim eve gelerek benden boşandı."

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA PARASINI GERİ İSTEDİ

"Medyumu aradığımda, 'demek ki Allah istemedi' dedi. Beni dolandırdığını ve paramı geri istediğimi söyledim. Küfürler etti. 'Rızanla yaptık' dedi. Benim gibi başka insanları da dolandırdığını öğrendik. Bizim gibi çaresiz insanların umudunu kullanıyorlar. Ben yandım başkaları yanmasın. İnanmasınlar bunlara." Sonra dolandırıldığım için konuyu savcılığa taşımak istedim, Ancak savcıya durumu anlattığımda 'Senin yaptığın da suç, sana da işlem yapmak gerekiyor' deyince adliyeden kaçtım.

(Kaynak: Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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