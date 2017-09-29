Gaziantep'te 29 yaşındaki Mehmet Ali Aşık'ın bıçak ve tüfekle işkence yaptığı 15 haftalık hamile ve 3 çocuğunun annesi olan eşi 26 yaşındaki Çağlar Aşık, yaşadıklarını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaret ettiği Çağlar Aşık, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını, annesi Döne Sönmez ise damadının idam edilmesini istedi.

AĞZINI BAĞLAYIP KOLLARINDAN BIÇAKLAMIŞ, SONRA DA BACAĞINDAN VURDU

Kıbrıs Mahallesi'nde geçen pazartesi gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, işçi olarak çalıştığı fabrikadan 3 ay önce ayrılan Mehmet Ali Aşık, 1'i erkek 3 çocuğunun annesi olan 7 yıllık eşi Çağlar Aşık'ın ağzını bağlayıp tartaklayıp kollarından bıçakladıktan sonra, sol bacağına pompalı tüfekle ateş etti. Sol dizine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çağlar Aşık, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının parçalanan bacağı dizden kesilerek tedaviye alındı.

"İNSAN İNSANA BUNU YAPAMAZ"

Durumu iyiye giden ve karnındaki bebeğinin de sağlıklı olduğu belirtilen Çağlar Aşık, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Çok zor şeyler yaşadığını belirten Çağlar Aşık, eşinin daha önce kıyamadığı çocuklarına da vurmak için silah doğrulttuğunu iddia etti. Konuşurken gözyaşı döken Aşık, şunları söyledi:"İnsan insana bunu yapamaz. Olmaması lazımdı. Çocuklarımla birlikte uyuyordum. Eşim geldi önce ayağıma vurdu. Aramızda hiçbir tartışma yoktu, her şey iyiydi. Bir elinde tüfek, diğerinde bıçak vardı. Kalkmamı istedi ve kolumdan çıkarıp diğer odaya götürdü. Kendisine ne yaptığımı söyledim, o anda bacağıma bıçağı sapladı, sonra koluma sapladı. Bağırdım, bağırmamamı söyledi. Tişörtümü yırttı, ağzımı bantladı. Sonra oturdu karşıma ve sigara içti. 'Ben hep Allah'a dua ettim, seni lime lime edeceğim' dedi. Koluma vurdu, yine sigara yaktı. Pencereden kendisine bakana ateş etti. Ayağıma ateş edince ben divana düştüm, sonra beni bıraktı. Benim iki kızım kapıyı çaldı, bize seslendi. Onları hiç duymadı bile. Normalde onlara kıyamazdı ama duymadı. 'Ben öldüm siz gidin' diyordum. Benim küçük kızım 'Anne' diyerek gözümün içine bakıyordu. Sonra babam geldi ve sakin olmasını istedi. Babam kendisini sakinleştirip tüfeği bırakmasını istiyordu. Benim yaşadığımın aynısını yaşamasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

ANNESİ: ÖLDÜRSÜNLER

Çağlar Aşık'ın annesi Döne Sönmez ise damadının idam edilmesini isteyerek, "En ağır cezayı alsın, cezaevinden hiç çıkmasın istiyorum. Benim çocuklarımla beni hep tehdit etti. İki engelli çocuğum var diye 'Kime güveniyorsun' diyordu. Ömür boyu çıkmasın, asılma emri versinler. Kendi bizi yaktı, Allah da kendisini yaksın. Herkese, bütün milletvekillerine sesleniyorum; hiç çıkmasın oradan. Allah'ta dileğim budur. Öldürsünler, assınlar" dedi.

FATMA ŞAHİN ZİYARET ETTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hastanede tedavisi süren Çağlar Aşık'ı ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Mesut Özkaya'dan bilgi alan Şahin, bir süre Çağlar Aşık, annesi Döne Sönmez ve babası Kemal Sönmez ile sohbet etti ve aileye sosyal destekte bulunacaklarını söyledi. Mehmet Ali Aşık'ın en ağır cezayı alması için takipçi olacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:"Ben kızımızı gördüm, gayet sağlıklı. Çok derin üzüntümüz var. Özellikle şiddetle mücadelede kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım zaman sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok önemli bir hukuki düzenleme yaptık. Bu hukuki düzenlemenin mantığında caydırıcılık çok önemliydi. Daha önce bu olaylardan dolayı birçok hafifletilmiş cezalar alınıyordu ve bu olaylar yoğun şekilde devam ediyordu. En ağır şekilde cezalandırılması konusunda hukuki olarak gereken yapılıyor. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak hukukçularımızla konuya müdahil olacağız. Bu aileye, bu kızımıza bu şiddeti uygulayan şahsın en ağır cezayı olması için birebir takipçisi olacağız. Bu konuda da hem şehrimizde yaşanan olayları, hem de daha önce bakanlık dönemindeki tecrübelerimizle hızlı bir şekilde raporumu hazırlayıp sayın Başbakanımıza götüreceğim. Özellikle bizim uygulamalarda yasalar bu kadar yoğun ve kuvvetli çıkmasına rağmen uygulamalardaki zayıf tarafımız ne, bunun etken ve analizi yoğun hangi noktada zincirin zayıf noktası ve buraya nasıl bir müdahale gerekiyor, bununla ilgili daha köklü ve acil kararlar alınması gerekiyor. Çünkü canımız yanıyor. Her türlü tedbirin hızlı şekilde alınması gerekiyor. Bebeğin büyüklüğünden dolayı yapılacak bir şey yok. Ben de bir anne olarak onun takipçisiyim."

"PROTEZ KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ"

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Mesut Özkaya da Çağlar Aşık'ın genel durumunun iyi olduğu ifade ederek, "Ateşli silahla yaralamaya bağlı olarak uzvunun bir kısmını cerrahi olarak almak zorunda kaldık. Ortopedist arkadaşlar başarılı bir operasyon yaptı. Ne yazık ki sol bacağını alt kısmından almak zorunda kaldık. Ama genel olarak iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Takipleri yapılıyor, toparladığı zaman da önümüzdeki süre içerisinde planlamasını yapacağız. Kendisine protez konusunda yardımcı olacağız" diye konuştu.Mehmet Ali Aşık, eşine yaptığı işkence sonrası gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: haberinburada