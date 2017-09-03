KOCASININ BAŞKASINDAN ÇOCUĞU OLDUĞUNU, VERGİ TEBLİGATIYLA ÖĞRENDİ
İstanbul'da bir eş, eve gelen vergi tebligatında kocasının, bir başka kadından çocuğu olduğunu öğrenince şok oldu.
İstanbul'da oturan Alev Z.'nin hayatı birkaç ay önce vergi dairesinden gelen tebligatla değişti. Eşi Bilal Z. adına gelen tebligatı alan kadın, içinde yazanları okuyunca hayatının şokunu yaşadı. Vergi dairesinden gelen kağıdı açan kadın, eşinin bir başka kadından olan çocuğunu nüfusa geç bildirdiği için ceza aldığını öğrendi.
"2015 YILINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLMUŞ"
Eşinin başka bir kadından çocuğu olduğunu ve bu çocuğun nüfusa geç yazıldığı için ceza kesildiğini öğrenen genç kadın soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan Alev Z. dilekçesinde, "Eve gelen tebligatı açınca 'doğumun nüfusa geç bildirimi' şeklinde bir yazı gördüm. Ne olduğunu anlamak için ilgili vergi dairesi ve nüfus müdürlüğüne gittim. Kayıtlarda eşim Bilal Z.'nin 2015 yılı Şubat ayında bir kız çocuğu olduğunu öğrendim.
200 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Yaptığım araştırmalarda eşimin evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının doğum öncesi hamilelik resimlerine kadar buldum. Eşim, evlilik dışı çocuk yaptığı kadının telefon numarasını kendi telefonuna kaydederken banka adını vermiş. Fakat, aynı numaraya WhatsApp'ta baktığımda eşimin beni aldattığı kadının fotoğrafı çıktı" dedi. 1 çocuk annesi Alev Z. eşinden 200 bin TL tazminat ve ayda 2500 TL nafaka talebinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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