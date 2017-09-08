KOÇBAŞLARIYLA DALDILAR, DEAŞ'IN İNSAN KAYNAKLARINI ÇÖKERTTİLER
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın eleman ihtiyacını karşılayan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERDİ
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri daha önce belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, mahallere ilk önce zırhlı birlikler girip çevreyi kontrol etti. Ardından Özel Harekat ekipleri uzun namlulu silahlarıyla çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.
KOÇBAŞLARIYLA İÇERİ DALDILAR
Söz konusu şahısların evlerine, Özel Harekat polisleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Gözaltına alınan zanlıların evleri didik didik arandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütü DEAŞ'a elaman sağladığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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