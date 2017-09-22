İstanbul Çekmeköy'de Cahit Çetin (40), 31 Ağustos'ta Ulubatlı Hasan Caddesi'nde yürürken, yanında duran otomobilden inen 2 kişinin saldırısına uğradı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Dövüş ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Cahit Çetin'le başa çıkamayan saldırganlardan biri tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Çetin, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

"SP" DÖVMEDİ DİKKAT ÇEKTİ

Kolunda 'SP' dövmesi bulunan, sosyal medya hesaplarında Sedat Peker'le ilgili paylaşımlar yapan ve birlikte fotoğraflarını yayınlayan Cahit Çetin öldü.

YASADIŞI BAHİS

Polisin yaptığı araştırmaya göre Cahit Çetin ve cinayete karışanlar yasadışı bahis oynatıyor, paylaşımda sorun yaşıyorlardı.

TETİĞİ ÇEKTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Tetiği çektiğini itiraf eden Yusuf Yağmur çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.İ.'nin sorgusuysa sürüyor.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada