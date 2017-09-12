KOMŞUDA DEPREM! YUNANİSTAN'DA 4,9 ŞİDDETİNDE SALLANDI
Yunanistan'ın Kardiça kenti yakınlarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Kardiça kenti yakınlarında akşam saatlerinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ
Atina Rasathanesinin yaptığı açıklamaya göre, saat 19.20'de, merkez üssü Kardiça'nın batısına 16 kilometre uzaklıkta olan 4,9 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.
Yunan medyasında yer alan haberlerde ise depremin Kardiça bölgesinde geniş bir alanda hissedildiği belirtildi.
AYNI SAATLERDE MUĞLA VE ÇEVRESİ DE SALLANDI
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Yunanistan'ın sallandığı saatlerde Muğla ve çevresinde de en büyüğü 2,5 şiddetinde olan küçük ölçekli sarsıntılar yaşandı.
Kaynak: haberinburada
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