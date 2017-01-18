Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

kömür madeninde göçük : 9 ölü

KÖMÜR MADENİNDE GÖÇÜK : 9 ÖLÜ

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 18 Ocak 2017, 12:32
Puan Ver : Kömür Madeninde Göçük : 9 Ölü(10/10)10


Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde meydana gelen göçükte 10 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında bir kişi göçükten sağ çıkarılırken, 9 işçi hayatını kaybetti.



Kurtarılan işçinin tedavi altına alındığı bildirildi.



Çin'de ocak ayında Heylongciang, Hınan ve Hubey eyaletlerindeki kömür madenlerinde meydana gelen kazalarda en az 40 kişi hayatını kaybetti



 



kaynak:yeniakit








Etiketler: Kömür  Madeninde  Göçük    9  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER