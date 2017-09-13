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KOMUTANDAN ÖZEL GÜVENLİKÇİLERE BOMBACI MÜLAYİM OLMAYIN UYARISI!


Komutandan özel güvenlikçilere Bombacı Mülayim olmayın uyarısı!
Tarih : 13 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Komutandan Özel Güvenlikçilere Bombacı Mülayim Olmayın Uyarısı!(9/10)5

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel güvenlik personeline, patlayıcı maddelerle ilgili seminer verdi.

"BOMBACI MÜLAYİM GİBİ BOMBAYI ELİNİZE ALIP SALLAMAYIN"

Seminere katılanlara uygulamalı eğitim veren Jandarma Başçavuş Fatih Bahar, Kemal Sunal'ın filmindeki 'Bombacı Mülayim' karakterini hatırlatarak, "Kemal Sunal'ın filminde oldugu gibi bombayı elinize alıp sallamayın veya tekme atmayın" diyerek uyarıda bulundu.

"ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN BOMBA EĞİTİMİ ALMALARI ŞART"

Seminerde konuşan İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Kadir Akbey, özel güvenlikçilerin bomba eğitimi almalarının şart olduğunu vurguladı. Akbey, "Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek jandarma, gerekse polis yapmış olduğu mücadeleden zayiat veren, terör örgütü hain bir şekilde patlayıcı maddeyle, olmadık zamanda olmadık yerde en kolay en hain yöntemi kullanmaktadır. Bu açıdan, patlayıcı maddeyle mücadele çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan sizlerde kritik yerlerde, kritik görevler yaptığınızdan dolayı patlayıcı maddeler ile ilgili bilgili olmanız şart. İnşallah bu seminerinde sizlere faydalı olacağımıza Kahramanmaraş İl Jandarma olarak inanmaktayız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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