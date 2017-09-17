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KONVOYUN UCU GÖRÜNMEDİ! SURİYE SINIRINA BU KEZ DE ZIRHLI SEVKİYATI


Konvoyun ucu görünmedi! Suriye sınırına bu kez de zırhlı sevkiyatı
Tarih : 17 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Konvoyun Ucu Görünmedi! Suriye Sınırına Bu Kez De Zırhlı Sevkiyatı(10/10)6

Suriye sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

18 ZIRHLI ARAÇ GİTTİ

18 araçlık askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araç konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ÖNCEKİ SEVKİYATLARA DESTEK

Çeşitli birliklerden sevk edilen zırhlı askeri araçlar güvenlik önlemleri altında götürülürken, askeri araçların, daha önce Suriye sınırına konuşlanan askeri birliklere destek olarak gönderildiği öğrenildi.

Askeri araç ve personel sevkiyatlarının devam etmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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