KONVOYUN UCU GÖRÜNMEDİ! SURİYE SINIRINA BU KEZ DE ZIRHLI SEVKİYATI
Suriye sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.
18 ZIRHLI ARAÇ GİTTİ
18 araçlık askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araç konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ÖNCEKİ SEVKİYATLARA DESTEK
Çeşitli birliklerden sevk edilen zırhlı askeri araçlar güvenlik önlemleri altında götürülürken, askeri araçların, daha önce Suriye sınırına konuşlanan askeri birliklere destek olarak gönderildiği öğrenildi.
Askeri araç ve personel sevkiyatlarının devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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