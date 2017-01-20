KONYA'DA CAMİDE ÇATI ÇÖKTÜ... YARALILAR VAR
KONYA'da cuma namazı sırada bir caminin ayakkabılık olarak kullanılan alüminyumla kaplı giriş kısmının çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü. 3 kişi hafif yaralanırken, kurtarma çalışmasına gelen bir itfaiye eri de müdahale sırasında elinde kesi olması sonucu yaralandı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Uluırmak Mahallesi Muradiye Camii'nde meydana geldi. Cami imamı, cuma hutbebi okuduğu sırada, bir gürültü duyuldu. Bu sesin ardından, ayakkabılık olarak kullanılan alüminyumla kaplı giriş kısmının çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü.
Orada bulunan 8 kişiden 5'i, gürültünün ardından kaçıp kurtulurken, parçaların isabet ettiği 3 kişi hafif yaralandı. Çatının çökmesinin ardından cemaat camiyi tahliye etti. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.
Yapılan çalışmada enkaz altında kalan olmadığı tespit edildi. Yaralanan 3 kişi ile müdahale sırasında elinde kesi oluşan 1 itfaiye eri, ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri ve çevredekiler, enkazın kaldırılması için çalışmasını sürdürüyor.
kaynak:hürriyet
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