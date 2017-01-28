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KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 46 YARALI


KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 46 YARALI
Tarih : 28 Ocak 2017, 10:52
Puan Ver : Konya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 46 Yaralı(6/10)5


Kaza sabaha karşı saat 05.15 sıralarında Konya- Adana karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Marmaris'ten Gaziantep'e giden 37 yaşındaki Neşet Oğuz yönetimindeki 27 TG 765 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün muavini 20 yaşındaki Mehmet Salih Güneş aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, sürücü ile 45 yolcu yaralandı.



EŞİ SIKIŞAN POLİSİN GÖZYAŞLARI



Otobüsün içerisinde sıkışan 5 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hafif yaralanan yolculardan polis memuru İskender Kara da araçta sıkışan eşi İlknur Kara'nın kurtarılma çalışmalarına yardım etti. Sıkışan eşini uyanık kalması yönünde uyardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası İlknur Kara sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sedye üzerinde ambulansa bindirilirken eşi İskender Kara da "Allah'ım sana şükürler olsun'" diyerek yanındaki trafik polisine sarılp ağladı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya ve Karapınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:milliyet








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