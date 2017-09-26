KONYASPOR, KOLTUKLAR KİRLENMESİN DİYE AYAKTA GİDEN MADENCİLERİ MAÇA DAVET ETTİ
Zonguldak'ta üstleri kirli olduğu için otobüste ayakta giden madencileri Konyaspor Avrupa Ligi maçında onur konuğu olarak ağırlayacak.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, akşam saatlerinde iş çıkışı kömür karası kıyafetlerini değiştirmeden beldedeki evlerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Özel halk otobüsüne binen 6 maden işçisi, otobüsün boş olmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolu koltuklar kirlenmesin diye ayakta gitti.
ONUR KONUĞU OLACAKLAR
Atiker Konyaspor Kulübü, ince düşünce, hassas davranışlarıyla tüm Türkiye'nin takdirini toplayan madencileri, özel misafir olarak ağırlayacak. Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri maç öncesinde madenciler ve aileleri ile bir araya gelecek.
Özel misafirler 28 Eylül Perşembe saat 20.00'de taraftar ile birlikte UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasını locadan takip edecek.
Kaynak: haberinburada
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