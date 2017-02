Türkiye ve ABD arasında artan İncirlik geriliminde yeni açıklamalar var. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine İncirlik Üssü'nün şu an kapatılmasının gündemde olmadığını söyledi.







Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı: "NATO çerçevesinde İncirlik üssünde ABD ve müttefiklerimiz var. Gayet iyi de bir işbirliğimiz de oldu. Fakat özellikle DAEŞ'e karşı oluşturulan koalisyon çerçevesinde her ülkenin askeri personeli ve uçaklarının gelmesine müsaade ettik.







Şimdi biz DAEŞ'e karşı önemli bir mücadele veriyoruz. Fakat son zamanlarda koalisyonun hava desteğini görmüyoruz. Madem DAEŞ ile mücadele etmek için bir koalisyon oluşturduk. Türkiye'de fiziki imkanlar sağladık. Peki niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz?







Rakka'dan El Bab'a gelen ilave güç olarak gelen DAEŞ unsurları var. O güzergahlarda koordinatlarını veriyoruz niye vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi?







Şimdi bunlar olmayınca da bu sefer halkımız da soruyor, madem destek vermeyecekler İncirlik üssünü niye kullanıyorlar. Bu da son derece haklı bir soru ya da sorgulama.







Şu anda İncirlik'in kapatılması gündemde değil. Ama özellikle buraya DAEŞ için gelen bu ülkeler, bu desteği vermeyecekseler burada kalmasının da bir de anlamı yok. Halkımız bana göre haklı. Halkımızın ferasetine biz her zaman inanıyoruz. Sağduyulu bir şekilde sorguluyor. Biz burada şehit veriyoruz. Mücadele veriyoruz. Niye geldin niye destek vermiyorsun? Son derece haklı bir soru."







NATO destek vermeli







Dışişleri Bakanı'na Genel Sekreter Guterres ile randevusunda El Bab'ın gündeme gelip gelmediği soruldu.







Çavuşoğlu, soruyu şöyle yanıtladı: "Bu konunun Birleşmiş Milletler ile bir ilgisi yok. El Bab operasyonu DAEŞ'e karşıdır. Dolayısıyla bugüne kadar tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında da gördüğünüz gibi, DAEŞ ve El Nusra gibi terör örgütleri bu anlaşmaların dışında. Bu yüzden ateşkesin de dışında. Bu operasyon DAEŞ'e karşıdır. El Bab burada görüşülecek bir konu değil. Bu bizim yürüttüğümüz, burada koalisyonun, NATO üyelerinin ve diğer ülkelerin destek vermesi gereken bir operasyon. DAEŞ' a karşı koalisyonun içinde olan herkesin destek vermesi gereken bir operasyon. Biz kararlılıkla bu operasyonu yerel güçlerle devam ettireceğiz."







ABD: Devam etmesini umuyoruz







Türk Dışişleri Bakanı'ndan dakikalar önce ise, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon İncirlik'teki işbirliğini övdü.







Pentagon sözcüsü Peter Cook, Türkiye ile ABD'nin hem en üst düzey hükümet yetkilileri hem de askeri kanallar vasıtasıyla sürekli olarak iletişim halinde olduğunu açıkladı. Cook ayrıca "Bu noktada söyleyebileceğim Türkiye ile Amerika'nın ortak hedefi Suriye'de ve her yerde IŞİD tehdidini ortadan kaldırmaktır. Bu aşamada El-Bab'taki operasyon da son derece önemlidir" ifadesini kullandı.







Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın "İncirlik'i kapatıyoruz deme hakkımız her zaman var" ifadelerinin hatırlatılması üzerine de sözcü Cook, "İncirlik'in koalisyon güçlerinin operasyonlarında ne kadar önemli olduğunu söyledim. İncirlik'i kullanıyor olmaktan biz de koalisyon da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda da Türk yetkililer ile görüşmeye devam edeceğiz. Biz İncirlik'in aynı şekilde kullanılmasına devam edilmesini bekliyor ve umuyoruz" diye konuştu.







'Öncelik IŞİD...'







Basın brifinginde Türkiye'nin El-Bab'ın ardından Menbic'e doğru ilerleyeceğinin bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı ve 'Teröristler burada yuvalanıyor' dediği hatırlatıldı ve Washington'ın bu durumda tavrının ne olacağı da soruldu. Cook soruyu şöyle yanıtladı:







"Bizim Menbic konusundaki tavrımız değişmedi. IŞİD Menbic'ten çıkarıldı ve bu çok önemli bir gelişme. Bu noktaya koalisyon güçlerinin büyük çabası sonucunda ulaşıldı. Biz şu an üzerine odaklanılması gereken konunun IŞİD'in Suriye'nın geri kalanından da temizlenmesi olduğunu düşünüyoruz."







Beyaz Saray: Kapatılması baltalar







Türkiye'nin Rakka'ya olası bir operasyona iştiraki ile ilgili soruya da Cook, "Tüm koalisyon üyesi ülkeler ve Türkiye ile sürekli temas halindeyiz. IŞİD'in bölgeden temizlenmesi adına sürekli adımlar atıyoruz ve işbirliği halindeyiz. Bu konudaki açıklamaları Türk hükümetine bırakmak isterim" sözleriyle yanıt verdi.







Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de bir soru üzerine "İncirlik üssünün kapatılması tehdidi hem Türkiye'nin IŞİD'e karşı çabalarına zarar verir hem de bizim ve koalisyonun da bu üsten sağladığımız desteği baltalar" ifadelerini kullandı.







Ankara, son günlerde İncirlik Üssü'nde konuşlu uçakların Fırat Kalkanı Harekâtı'na destek vermemesini yüksek sesle eleştiriyor. Savunma Bakanı Fikri Işık, Çarşamba günü NATO'nun operasyonda rol almamasının düşündürücü olduğunu belirterek üssün sorgulandığını söyledi.







Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, dün İncirlik'in kapatılmasının her zaman Türkiye'nin elinde olduğunu açıkladı.







