KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA 2 ÇOCUK CAN VERDİ
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs uçuruma devrildi, araçta bulunan 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.
ÖLEN ÇOCUKLARDAN BİRİ 4 AYLIK DİĞERİ 3 YAŞINDAYDISerhat Bakırçay yönetimindeki minibüs, Diyadin Sanayi Sitesi yakınlarında, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken, uçuruma devrildi. Kazada 4 aylık Ahmet Yasin Bakırçay ile 3 yaşındaki Belinay Bakırçay olay yerinde hayatını kaybetti.
9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü Serhat Bakırçay ile aynı aileden 8 kişi Ağrı ve Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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