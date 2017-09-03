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KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA 2 ÇOCUK CAN VERDİ


Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca 2 çocuk can verdi
Tarih : 03 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca 2 Çocuk Can Verdi(8/10)4

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs uçuruma devrildi, araçta bulunan 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.

ÖLEN ÇOCUKLARDAN BİRİ 4 AYLIK DİĞERİ 3 YAŞINDAYDISerhat Bakırçay yönetimindeki minibüs, Diyadin Sanayi Sitesi yakınlarında, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken, uçuruma devrildi. Kazada 4 aylık Ahmet Yasin Bakırçay ile 3 yaşındaki Belinay Bakırçay olay yerinde hayatını kaybetti.

9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Serhat Bakırçay ile aynı aileden 8 kişi Ağrı ve Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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