Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu

Köpek Bobby, Boğaz'da deniz sefası yaptı

KÖPEK BOBBY, BOĞAZ'DA DENİZ SEFASI YAPTI

Bobby isimli av köpeği, havaların sıcak seyretmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girip, yüzdü.

Tarih : 13 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Köpek Bobby, Boğaz'da Deniz Sefası Yaptı(9/10)5

İstanbul'da Bobby isimli av köpeği, denize girdi, yüzerek serinledi.

BU SEFER DENİZ SEFASINI "BOBBY" YAPTI

Sonbaharın gelmesine rağmen hava sıcaklıkların yüksek olmasıyla vatandaşlar boğaza akın etti. Boğazın serin sularında akıntıya rağmen denize giren vatandaşlarla birlikte yüzen 'Bobby' isimli köpeğin deniz sefası ve merdivenlerden çıkması renkli görüntüler oluşturdu.

YÜZDÜKTEN SONRA MERDİVENİ KULLANARAK KARAYA ÇIKTI

İnsanların yüzmek ve balık tutmak için akın ettiği İstanbul Boğazının tadını bu defa 'Bobby' isimli köpek çıkarttı. Sıcak havadan bunalan ve sahibi tarafından Arnavutköy sahilinde yüzmesi için boğazın serin sularına bırakılan 'Bobby' akıntıya rağmen yüzmesi dikkat çekti. Bir süre yüzen Bobby, vatandaşların şaşkın bakışları arasında merdivenlerden kıyıya çıktı. Sahibinin seslendiği 'Bobby' denizden çıktıktan sonra insanların yaptığı gibi İstanbul Boğazını seyretmesi renkli görüntüler oluşturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Köpek  Bobby  Boğaz  Da  Deniz  Sefası  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER