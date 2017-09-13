İstanbul'da Bobby isimli av köpeği, denize girdi, yüzerek serinledi.

BU SEFER DENİZ SEFASINI "BOBBY" YAPTI

Sonbaharın gelmesine rağmen hava sıcaklıkların yüksek olmasıyla vatandaşlar boğaza akın etti. Boğazın serin sularında akıntıya rağmen denize giren vatandaşlarla birlikte yüzen 'Bobby' isimli köpeğin deniz sefası ve merdivenlerden çıkması renkli görüntüler oluşturdu.

YÜZDÜKTEN SONRA MERDİVENİ KULLANARAK KARAYA ÇIKTI

İnsanların yüzmek ve balık tutmak için akın ettiği İstanbul Boğazının tadını bu defa 'Bobby' isimli köpek çıkarttı. Sıcak havadan bunalan ve sahibi tarafından Arnavutköy sahilinde yüzmesi için boğazın serin sularına bırakılan 'Bobby' akıntıya rağmen yüzmesi dikkat çekti. Bir süre yüzen Bobby, vatandaşların şaşkın bakışları arasında merdivenlerden kıyıya çıktı. Sahibinin seslendiği 'Bobby' denizden çıktıktan sonra insanların yaptığı gibi İstanbul Boğazını seyretmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: haberinburada